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L’art d’avoir toujours raison, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

mercredi 18 novembre 2026 · Espace Culturel Capellia · La Chapelle-sur-Erdre

L’art d’avoir toujours raison, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Espace Culturel Capellia
Adresse
Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre
Ville
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8 € à 22 €

L’art d’avoir toujours raison Mercredi 18 novembre, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 8 € à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T21:15:00+01:00
Fin : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T21:15:00+01:00

Compagnie Cassandre – Théâtre, conférence, humour
À l’approche des présidentielles, il est temps d’assumer vos ambitions. Pour réussir votre campagne électorale, deux « scientifiques » peu éthiques vous expliquent, diapos à l’appui, leur méthode imparable. Programme, communication, gestion des conflits… Le duo vous transmet avec entrain ses outils et surtout LE secret de la victoire politique : l’art d’avoir toujours raison. Du rire à la réflexion, cette conférence décalée (qui emprunte son titre à l’ouvrage du philosophe Schopenhauer) éclaire sur la manipulation mentale et décortique les discours politiques, tous partis confondus, en prenant pour support les grands sujets de notre époque. Un cours d’autodéfense intellectuelle déguisé en comédie.

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À l’approche des présidentielles, il est temps d’assumer vos ambitions. Pour réussir votre campagne électorale, deux « scientifiques » peu éthiques vous expliquent leur méthode imparable. conférence politique

Louise Ajuste

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