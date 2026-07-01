L’art d’avoir toujours raison, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

L’art d’avoir toujours raison Mercredi 18 novembre, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 8 € à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T21:15:00+01:00

Fin : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T21:15:00+01:00

Compagnie Cassandre – Théâtre, conférence, humour

À l’approche des présidentielles, il est temps d’assumer vos ambitions. Pour réussir votre campagne électorale, deux « scientifiques » peu éthiques vous expliquent, diapos à l’appui, leur méthode imparable. Programme, communication, gestion des conflits… Le duo vous transmet avec entrain ses outils et surtout LE secret de la victoire politique : l’art d’avoir toujours raison. Du rire à la réflexion, cette conférence décalée (qui emprunte son titre à l’ouvrage du philosophe Schopenhauer) éclaire sur la manipulation mentale et décortique les discours politiques, tous partis confondus, en prenant pour support les grands sujets de notre époque. Un cours d’autodéfense intellectuelle déguisé en comédie.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

À l’approche des présidentielles, il est temps d’assumer vos ambitions. Pour réussir votre campagne électorale, deux « scientifiques » peu éthiques vous expliquent leur méthode imparable. conférence politique

Louise Ajuste