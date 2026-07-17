L’Art d’avoir toujours raison, Le Figuier blanc, Argenteuil
mardi 22 septembre 2026 · Le Figuier blanc · Argenteuil
Informations pratiques
L’Art d’avoir toujours raison Mardi 22 septembre, 20h30 Le Figuier blanc Val-d’Oise
Tarifs : 20 € / Réduit 15 € – de 26 ans 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00
Résumé
Deux scientifiques issus du Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (la GIRAFE) transmettent à un parterre de futurs candidats (le public) tous les outils nécessaires pour réussir une campagne électorale. En prenant exemple sur les grandes personnalités politiques de notre époque, ils répondent aux questions que tout candidat doit se poser s’il espère l’emporter : comment avoir un bon programme ? Comment faire disparaître le conflit ? Comment réussir sa communication ? Comment parler quand on n’a rien à dire ?
Distribution
Mise en scène : Sébastien Valignat | Texte : Logan de Carvalho et Sébastien Valignat | Avec : Adeline Benamara et Sébastien Valignat | Regard extérieur : Guillaume Motte | Régie générale : Benjamin Furbacco | Création vidéo : Clément Fessy et Benjamin Furbacco | Création lumière et scénographie : Dominique Ryo | Costumes et visuel : Bertrand Nodet.
Production : Compagnie Cassandre.
Coproductions : MC2 Grenoble (38), L’ARC scène nationale Le Creusot (71) Théâtre Durance, scène nationale de Château-Arnoux-Saint-Auban (04), PIVO- Scène conventionnée art en territoire (95), Théâtre de Châtillon (92), Théâtre des Collines à Annecy (74),Théâtre de Villefranche sur Saône (69) La 2Deuche à Lempdes (63), le Grand Angle à Voiron (38), leThéâtre d‘Auxerre, scène conventionnée (89), Théâtre de Crolles (38), le Théâtre du Briançonnais (05).
Soutiens : La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud (05) ainsi que le Théâtre du Point du Jour (69) et le Théâtre de la Croix Rousse (69). La Compagnie Cassandre est associée au Théâtre desCollines Annecy (74), au Théâtre du Vellein (38) ainsi qu‘au Théâtre Durance, scène nationale de Château-Arnoux-Saint-Auban (04) Elle est compagnie associée au Groupe des 20 /scènes publiques Auvergne Rhône-Alpes
Elle reçoit le soutien régulier de : la DRAC et de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de la Ville de Lyon.
Le Figuier blanc Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://argenteuil.notre-billetterie.fr/billets?seance=3169&kld=FI2627&site=figuier »}]
Un séminaire hilarant qui nous enseigne comment, même quand on a tort, avoir toujours raison ?
Louise Ajuste
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