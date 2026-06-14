L’Art de la chute Théâtre Ouvert Paris

Leurs textes abordent des sujets tels que l’expérience du deuil et le désir de faire monde autrement, la bipolarité, le travail du sexe, les parcours de transition, le racisme systémique ou encore le privilège blanc. Au fil de ces récits individuels, une histoire transversale s’invente peu à peu sur scène : celle de l’écriture, envisagée comme pratique fédératrice et émancipatrice.

Au croisement du stand-up, de l’autofiction et de la performance théâtrale, ce spectacle rassemble sept auteurices qui viennent témoigner de la spécificité de leur vécu.

Du lundi 14 septembre 2026 au mardi 29 septembre 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h30

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-30T00:00:00+02:00

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Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/lart-de-la-chute-3/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



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