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L’Art de la chute Théâtre Ouvert Paris

L’Art de la chute Théâtre Ouvert Paris

L’Art de la chute Théâtre Ouvert Paris lundi 14 septembre 2026.

Lieu : Théâtre Ouvert

Adresse : 159, avenue Gambetta

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : lundi 14 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Tarif : <p>De 8 à 20 euros.</p>

Leurs textes abordent des sujets tels que l’expérience du deuil et le désir de faire monde autrement, la bipolarité, le travail du sexe, les parcours de transition, le racisme systémique ou encore le privilège blanc. Au fil de ces récits individuels, une histoire transversale s’invente peu à peu sur scène : celle de l’écriture, envisagée comme pratique fédératrice et émancipatrice.

Au croisement du stand-up, de l’autofiction et de la performance théâtrale, ce spectacle rassemble sept auteurices qui viennent témoigner de la spécificité de leur vécu.
Du lundi 14 septembre 2026 au mardi 29 septembre 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h30
jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h00
lundi, mardi, mercredi
de 19h30 à 21h00
payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-14T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-14T19:30:00+02:00_2026-09-14T21:00:00+02:00;2026-09-15T19:30:00+02:00_2026-09-15T21:00:00+02:00;2026-09-16T19:30:00+02:00_2026-09-16T21:00:00+02:00;2026-09-17T20:30:00+02:00_2026-09-17T22:00:00+02:00;2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T22:00:00+02:00;2026-09-19T18:00:00+02:00_2026-09-19T19:30:00+02:00;2026-09-21T19:30:00+02:00_2026-09-21T21:00:00+02:00;2026-09-22T19:30:00+02:00_2026-09-22T21:00:00+02:00;2026-09-23T19:30:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00;2026-09-24T20:30:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00;2026-09-25T20:30:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00;2026-09-26T18:00:00+02:00_2026-09-26T19:30:00+02:00;2026-09-28T19:30:00+02:00_2026-09-28T21:00:00+02:00;2026-09-29T19:30:00+02:00_2026-09-29T21:00:00+02:00

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta  75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/lart-de-la-chute-3/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/


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