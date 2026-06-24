L’art de la fin du 19e siècle, entre académisme et impressionnisme – Visite Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 14:00 – 16:00

Gratuit : non 15 € sur inscription 15 € par personneCe prix inclut l’entrée au musée au tarif groupe ainsi que la visite elle-même. Notez que les cartes individuelles d’abonnement ne peuvent être prises en compte en ce cas. Le paiement se fait sur place. Inscription à tom.nomad@wanadoo.fr Nombre de participants : entre 10 et 25 personnes (taille maximum autorisée par le musée) Tout public

Une visite culturelle et récréative au musée d’arts de Nantes, avec Thomas Grison. Il s’agira ici d’appréhender une période charnière de l’histoire de l’art, qui voit l’émergence d’un courant majeur, annonciateur de la grande aventure du 20e siècle. Entre la mise en avant du paysage et de la ruralité par les peintres de Barbizon, l’orientalisme de Jean Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ, l’académisme de Paul Baudry, la voie individuelle de James Tissot et la recherche de lumière de Claude Monet, Thomas Grison vous propose un parcours dans les allées du musée pour découvrir les différents enjeux et la grande richesse de cette fin de 19e siècle. Durée de la visite : 1h45/2h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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