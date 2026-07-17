L’ART DE VIVRE, CLÉDAT & PETITPIERRE / COMPAGNIE TWENTYTWENTY, Théâtre National de Bretagne, Rennes
mercredi 26 mai 2027 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
L’ART DE VIVRE, CLÉDAT & PETITPIERRE / COMPAGNIE TWENTYTWENTY 26 – 28 mai 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-26T19:00:00+02:00 – 2027-05-26T20:10:00+02:00
Fin : 2027-05-28T19:00:00+02:00 – 2027-05-28T20:10:00+02:00
Songe hors du monde réel, L’art de vivre nous invite dans l’imaginaire foisonnant de 2 interprètes dans un décor surréaliste inspiré de l’univers de René Magritte.
Au plateau, tout semble fait de bois : le sol, une bougie et une pipe géantes, des chapeaux melon et même les 2 personnages plongés dans ce décor tout droit sorti de l’imaginaire surréaliste. L’art de vivre emprunte son titre à celui d’une toile du peintre belge René Magritte, dont l’univers a inspiré au comédien Guillaume Drouadaine (membre de la troupe Catalyse du Centre National de la Création Adaptée) des questionnements qui sont au cœur de la pièce. Avec humour, lui et son complice Fabien Coquil activent mots, mouvements et danse pour habiter ce rêve. Le temps qui s’écoule sur scène est celui d’un songe.
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4256 »}]
Songe hors du monde réel, « L’art de vivre » nous invite dans l’imaginaire foisonnant de 2 interprètes dans un décor surréaliste inspiré de l’univers de René Magritte.
Yvan Clédat
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes 17 juillet 2026
- Balade avec la LPO Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes 17 juillet 2026
- Balades méditatives 2026 – vendredi 17 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Gayeulles Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 17 juillet 2026
- Racontines – Lecture musicale Place Simone de Beauvoir Rennes 17 juillet 2026
- Balade avec la LPO, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes 17 juillet 2026