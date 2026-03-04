L’Art déco, entre musique et architecture, ESPACE SIMONE VEIL, Limoges

L’Art déco, entre musique et architecture Lundi 9 mars, 18h45 ESPACE SIMONE VEIL Haute-Vienne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

PAUSE MUSICALE COMMENTÉE

Quand l’architecture des années 1920-1930 s’invite aux auditions des élèves du conservatoire…

Service Ville d’art et d’histoire – tél. : 05 55 45 85 26

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Profitez des pauses musicales du conservatoire à rayonnement régional et d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire pour découvrir l’Art déco autrement. #Villedartetdhistoire

© Laurent Lagarde – Ville de Limoges