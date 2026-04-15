L’art du savon, Malataverne, Cendras

L’art du savon Mercredi 29 avril, 11h00 Malataverne Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T11:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T11:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00

Malataverne 30480 Malataverne Cendras 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 86 38 90 »}, {« type »: « email », « value »: « grainedejade@hotmail.fr »}]

Visite de la savonnerie du Hameau de l’Olivier, pour comprendre la saponification à froid, technique respectueuse de la peau et de l’environnement.