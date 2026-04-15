L’art du savon, Malataverne, Cendras
L’art du savon, Malataverne, Cendras mercredi 29 avril 2026.
L’art du savon Mercredi 29 avril, 11h00 Malataverne Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T11:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T11:00:00+02:00 – 2026-04-29T15:30:00+02:00
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Visite de la savonnerie du Hameau de l’Olivier, pour comprendre la saponification à froid, technique respectueuse de la peau et de l’environnement.
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