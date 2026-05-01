Hérépian

L’ART DU TEXTILE

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-19

Exposition temporaire L’art du Textile par Florence Estève et Josette Perez.

Salle Rodin au musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian.

Ouverture du mardi au dimanche

Du 19 au 31 mai 2026

Exposition temporaire L’art du Textile par Florence Estève et Josette Perez à la salle Rodin au musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian.

Ouverture du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Information au 04 67 95 39 95 .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

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English : L’ART DU TEXTILE

Temporary exhibition L?art du Textile by Florence Estève and Josette Perez.

Salle Rodin at the Musée de la Cloche et de la Sonnaille in Hérépian.

Open Tuesday to Sunday

L’événement L’ART DU TEXTILE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB