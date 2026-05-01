L’ART DU TEXTILE Hérépian
L’ART DU TEXTILE Hérépian mardi 19 mai 2026.
Hérépian
L’ART DU TEXTILE
Avenue de la gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-19
Exposition temporaire L’art du Textile par Florence Estève et Josette Perez.
Salle Rodin au musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian.
Ouverture du mardi au dimanche
Du 19 au 31 mai 2026
Exposition temporaire L’art du Textile par Florence Estève et Josette Perez à la salle Rodin au musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian.
Ouverture du mardi au dimanche, de 14h à 18h
Information au 04 67 95 39 95 .
Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95
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English : L’ART DU TEXTILE
Temporary exhibition L?art du Textile by Florence Estève and Josette Perez.
Salle Rodin at the Musée de la Cloche et de la Sonnaille in Hérépian.
Open Tuesday to Sunday
L’événement L’ART DU TEXTILE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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