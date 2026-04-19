L’art du vitrail manceau Echivard Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans

L’art du vitrail manceau Echivard

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:15:00

fin : 2026-05-10 17:15:00

Date(s) :

2026-05-10

Avec la fin de la 1ère guerre mondiale et l’union nationale, Jeanne d’Arc est un symbole commun sublimé par Albert Echivard dans une création qui repense la lecture du vitrail dans une fusion de couleurs. Cette visite se complète par une découverte de la section Echivard de l’exposition Peindre la Lumière au musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenêt.

Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.

Votre guide sera Sibyl Davy

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement L’art du vitrail manceau Echivard Le Mans a été mis à jour le 2026-04-19 par CDT72