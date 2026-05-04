L’art en signes – exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:30 – 12:30

Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€. Réservation par mail à accessibilite.museedarts@nantesmetropole.frRéservation en LSF possible du lundi au vendredi, 9h-12h30 / 13h30-17h via la plateforme d’appels Acceo : https://app.acce-o.fr/client/nantes-metropole Tout public, Personne en situation de handicap

Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en langue des signes française, en collaboration avec Nantes LSF. Bilingue, la visite est réalisée en LSF et traduite en français par un interprète.Adaptée pour tous, publics sourds signants et entendants.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085



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