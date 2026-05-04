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L’art en signes – exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

L’art en signes – exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

L’art en signes – exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:30

Tarif : Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€. Réservation par mail à accessibilite.museedarts@nantesmetropole.frRéservation en LSF possible du lundi au vendredi, 9h-12h30 / 13h30-17h via la plateforme d’appels Acceo : https://app.acce-o.fr/client/nantes-metropole

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:30 – 12:30
Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€. Réservation par mail à accessibilite.museedarts@nantesmetropole.frRéservation en LSF possible du lundi au vendredi, 9h-12h30 / 13h30-17h via la plateforme d’appels Acceo : https://app.acce-o.fr/client/nantes-metropole Tout public, Personne en situation de handicap 

Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en langue des signes française, en collaboration avec Nantes LSF. Bilingue, la visite est réalisée en LSF et traduite en français par un interprète.Adaptée pour tous, publics sourds signants et entendants.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085


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