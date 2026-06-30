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AGENDA · Toulouse

L’ART EN SUSPENSION LAYUP HALLE M Toulouse

vendredi 10 juillet 2026 · HALLE M · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
HALLE M
Adresse
64 Boulevard Pierre Semard
Ville
31079 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

L’ART EN SUSPENSION LAYUP

HALLE M 64 Boulevard Pierre Semard Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-10

Pour cette 14ème édition, découvre 300 m2 d’art urbain.
L’art se suspend dans l’espace au dessus des rails de la Gare Matabiau et dans le temps.

L’art urbain retourne dans son lieu de naissance, l’espace public. 14 artistes proposent des oeuvres qui sont une invitation à lever les yeux.   .

HALLE M 64 Boulevard Pierre Semard Toulouse 31079 Haute-Garonne Occitanie   expolayup@gmail.com

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English :

For this 14th edition, discover 300 m2 of urban art.

L’événement L’ART EN SUSPENSION LAYUP Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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