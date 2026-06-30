L’ART EN SUSPENSION LAYUP HALLE M Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

L’ART EN SUSPENSION LAYUP

HALLE M 64 Boulevard Pierre Semard Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-10

Pour cette 14ème édition, découvre 300 m2 d’art urbain.

L’art se suspend dans l’espace au dessus des rails de la Gare Matabiau et dans le temps.

L’art urbain retourne dans son lieu de naissance, l’espace public. 14 artistes proposent des oeuvres qui sont une invitation à lever les yeux. .

HALLE M 64 Boulevard Pierre Semard Toulouse 31079 Haute-Garonne Occitanie expolayup@gmail.com

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English :

For this 14th edition, discover 300 m2 of urban art.

L’événement L’ART EN SUSPENSION LAYUP Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE