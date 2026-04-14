L’Art en trois dimensions, Fondation Vasarély, Aix-en-Provence

L’Art en trois dimensions Samedi 23 mai, 17h00 Fondation Vasarély Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Le projet vise à faire vivre les notions mathématiques à travers une approche artistique. Il permet aux élèves de découvrir les mathématiques sous un angle créatif et concret. En utilisant formes, couleurs ou symétries, ils perçoivent la dimension esthétique de cette discipline. Cette démarche rend les apprentissages plus motivants et attractifs. Elle favorise ainsi le plaisir d’apprendre et l’engagement des élèves.

Fondation Vasarély 1 Avenue Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442200109 https://www.fondationvasarely.org

La classe, l’œuvre !

BYSS, Victor Vasarely, ®ADAGP, Paris 2026, 1979, ®Fabrice Lepeltier