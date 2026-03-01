L’art entre les livres : les bibliothécaires exposent Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque, vernissage le samedi 28 mars à 18h.

C.Noyal. La photographie s’est imposée à moi très tôt comme un moyen d’expression impératif. A la lumière de l’agrandisseur, je tente par un travail intime de retenir la mémoire qui tremble encore. Refuges évanescents, souvenirs fantasmés ou abris primitifs de l’enfance.

Sophie M. Ces images proposent une vision fictive et

apocalyptique de la bibliothèque où je travaille, transformée grâce à l’IA. Ces

visions apocalyptiques montrent un monde où la nature a repris ses droits. Ce

choix naît d’une curiosité pour le futur : à quoi ressembleraient nos lieux de

savoir et de mémoire s’ils nous survivaient ? Entre fascination et inquiétude,

ces images invitent à contempler la fin d’un monde et la possible renaissance

d’un autre.

Loïc W. J’aime dessiner depuis

toujours, c’est un truc de famille, et j’aime faire ça pour le plaisir ! je

n’ai aucune ambition dans ce domaine, c’est l’un de mes passe-temps.

Sophie D. Depuis l’âge adulte, en dilettante, je bricole,

fabrique, dessine, peins, découpe et colle sur bois ou sur papier. Cette

exposition est pour moi l’occasion de présenter quelques exemples de mes

explorations artistiques.

Pauline. Enfant, j’avais

hâte d’apprendre à lire mais encore plus de savoir écrire. Je cumule les poèmes

dans des carnets, sur des feuilles volantes, dans les notes dans mon téléphone. Il y a trois ans, je suis devenue maman et le monde de la

parentalité est doux et sans pitié à la fois. Il méritait bien qu’on s’y

attarde le temps de quelques poèmes.

Nora C. Je peins quand le monde

m’effraie et me bouscule, cela peut être des paysages incertains, de drôles

oiseaux, des personnages enfermés dans leurs émotions ou des objets vibrants

dans un décor ordinaire. Et

tout ce petit monde reste irrémédiablement coloré de vie. Peut-être

est-ce là, mon optimisme intérieur à toute épreuve.

Carolina. Une

admiration sans borne pour certains grands reporters ou photographes. Les

copier c’est partager un minuscule pan de leur univers, s’approprier un pris

sur le vif ou un parti pris. C’est le caractère de l’instantané qui

m’intéresse.

Cécile M. J’ai

réalisé ces séries de photographies lors de mes études de photographie au lycée

Quinault devenu Brassaï. Pour chacun des projets, j’ai particulièrement

apprécié d’être en contact avec les modèles, créer du lien pour être au plus

près de leur naturel.

Catherine A. Du

coton, de la laine, des crochets… et un petit bestiaire à créer pour s’occuper,

pour ne pas se ronger les ongles ou allumer une cigarette. Un petit monde tout

doux pour faire plaisir et se faire plaisir.

Attention, certain(e)s bibliothécaires ont une double vie ! Espionnage ?? Non, juste une envie de créer, de s’amuser, de s’exprimer en dessinant, en photographiant, en peignant… et l’envie de partager avec vous ! Nous sommes créatifs en cuisine aussi mais ça… cela reste entre nous, tout là-haut, dans notre cuisine…

Du mardi 10 mars 2026 au samedi 02 mai 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-10T14:00:00+01:00

fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-10T13:00:00+02:00_2026-03-10T18:00:00+02:00;2026-03-11T13:00:00+02:00_2026-03-11T18:00:00+02:00;2026-03-12T13:00:00+02:00_2026-03-12T18:00:00+02:00;2026-03-13T13:00:00+02:00_2026-03-13T18:00:00+02:00;2026-03-14T13:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00;2026-03-17T13:00:00+02:00_2026-03-17T18:00:00+02:00;2026-03-18T13:00:00+02:00_2026-03-18T18:00:00+02:00;2026-03-19T13:00:00+02:00_2026-03-19T18:00:00+02:00;2026-03-20T13:00:00+02:00_2026-03-20T18:00:00+02:00;2026-03-21T13:00:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00;2026-03-24T13:00:00+02:00_2026-03-24T18:00:00+02:00;2026-03-25T13:00:00+02:00_2026-03-25T18:00:00+02:00;2026-03-26T13:00:00+02:00_2026-03-26T18:00:00+02:00;2026-03-27T13:00:00+02:00_2026-03-27T18:00:00+02:00;2026-03-28T13:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-31T13:00:00+02:00_2026-03-31T18:00:00+02:00;2026-04-01T13:00:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T13:00:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T13:00:00+02:00_2026-04-03T18:00:00+02:00;2026-04-04T13:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00;2026-04-07T13:00:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T13:00:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T13:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T13:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T13:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-14T13:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T13:00:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T13:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T13:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T13:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-21T13:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T13:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T13:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T13:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T13:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-28T13:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T13:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T13:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T13:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T13:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard et trouvez le meilleur itinéraire

