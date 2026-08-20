L’art naturaliste imprimé depuis la Renaissance, Parc Bortoli, Marseille

Informations pratiques

L’art naturaliste imprimé depuis la Renaissance Samedi 19 septembre, 11h00 Parc Bortoli Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’homme, dès les temps préhistoriques, a cherché à retranscrire par le dessin la nature qui l’entourait et notamment les animaux chassés. Plus tard, grâce à l’invention de l’imprimerie au 15ème siècle, l’essor du livre va grandement influencer l’essor de la science avec un retour à l’observation d’après nature lors de la Renaissance et sa nécessaire retranscription sur le papier. L’évolution des techniques de gravure (sur bois, bois debout, sur cuivre, lithographie…) va permettre le développement et l’amélioration de la représentation naturaliste (géologie, mycologie, flore et faune) qui viendra appuyer les recherches scientifiques grâce à la qualité de l’iconographie. Iconographie qui finira par se positionner à l’interface de la science et de l’art, ce que nous voulons montrer ici grâce à cette exposition.

Cette exposition présentée dans la bastide au coeur du parc Bortoli, sera accompagnée de 9 posters réalisés par Jean-Yves Meunier, écologue et entomologiste de l’IRD et aussi membre de la Société linnéenne de Provence, en partenariat avec la Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches du Rhône.

Parc Bortoli 2 chemin du lancier 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.societe-horticulture-bdr.com

L’homme, dès les temps préhistoriques, a cherché à retranscrire par le dessin la nature qui l’entourait et notamment les animaux chassés. Plus tard, grâce à l’invention de l’imprimerie au 15ème du va…

©SHAbdr