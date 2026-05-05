L’art pour grandir – Le petit reposé Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
L’art pour grandir – Le petit reposé Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS samedi 9 mai 2026.
L’art pour grandir est une initiative de la ville de Paris qui a pour objectif de favoriser l’accès à l’art et à la culture pour les enfants.
Pour la Compagnie A.M.K., « Le petit reposé » est « une proposition de spectacle où les spectateurs sont immergés dans un dispositif textile de patchworks aux tonalités couleur chair, à l’intérieur duquel circule une chanteuse comédienne et musicienne ».
Deux spectacles à l’Auditorium du conservatoire :
– Premier spectacle : 16:00
– Deuxième spectacle : 17:00
La Compagnie A.M.K (Aerostat Marionnettes Kiosque) vous présente, dans le cadre du dispositif » L’art pour grandir « , Le petit reposé !
Le samedi 09 mai 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 09 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation : 06 75 40 18 23
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-09T17:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
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