L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble – 30 minutes pour découvrir, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble

Informations pratiques

L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble – 30 minutes pour découvrir 16 octobre 2026 – 19 mars 2027, certains vendredis Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:30:00+02:00

Fin : 2027-03-19T18:00:00+01:00 – 2027-03-19T18:30:00+01:00

Cet visite est proposée dans le cadre de l’exposition « L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble » du 3 octobre 2026 au 27 mars 2027 à la bibliothèque d’étude et du patrimoine.

Ouverte en 1976, l’artothèque de Grenoble est la première artothèque française à fêter ses 50 ans. Afin de célébrer cet anniversaire, la bibliothèque d’étude et du patrimoine propose une exposition retrospective qui vous permettra de découvrir les plus belles œuvres de sa collection, tant dans le domaine de l’estampe que dans celui de la photographie. « L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque » est aussi l’occasion de découvrir l’histoire de ce service public et les actions mises en œuvre au quotidien pour rendre l’art contemporain accessible à toutes et à tous.

Un mois, une décennie. En 30 minutes, partez à la découverte des années 1970, 1980, 1990, 2000 ou 2010-2020 à travers une sélection d’œuvres. Un rendez-vous pour voir l’exposition autrement… et y revenir !

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 boulevard maréchal lyautey 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Cet visite est proposée dans le cadre de l’exposition « L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble » du 3 octobre 2026 au 27 mars 2027 à la bibliothèque d’étude et du patrimoine.

© Françoise Vicat-Blanc