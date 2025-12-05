L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble – En famille ! Visite de l’exposition pour les 7-12 ans, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble

Informations pratiques

L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble – En famille ! Visite de l’exposition pour les 7-12 ans 28 novembre 2026 – 6 mars 2027, certains samedis Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T10:30:00+01:00 – 2026-11-28T11:30:00+01:00

Fin : 2027-03-06T10:30:00+01:00 – 2027-03-06T11:30:00+01:00

L’artothèque fête ses 50 ans… et tu es invité·e ! Pour fêter ça elle te propose une visite pas comme les autres : pioche une question, observe les œuvres et découvre leurs histoires. À toi de jouer !

Cet visite est proposée dans le cadre de l’exposition « L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque de Grenoble » du 3 octobre 2026 au 27 mars 2027 à la bibliothèque d’étude et du patrimoine.

Ouverte en 1976, l’artothèque de Grenoble est la première artothèque française à fêter ses 50 ans. Afin de célébrer cet anniversaire, la bibliothèque d’étude et du patrimoine propose une exposition retrospective qui vous permettra de découvrir les plus belles œuvres de sa collection, tant dans le domaine de l’estampe que dans celui de la photographie. « L’art s’emporte, 50 ans de l’artothèque » est aussi l’occasion de découvrir l’histoire de ce service public et les actions mises en œuvre au quotidien pour rendre l’art contemporain accessible à toutes et à tous.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 boulevard maréchal lyautey 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://bm-grenoble.fr/ »}]

L’artothèque fête ses 50 ans… et tu es invité·e ! Pour fêter ça elle te propose une visite pas comme les autres : pioche une question, observe les œuvres et découvre leurs histoires. À toi de jouer !

© Françoise Vicat-Blanc