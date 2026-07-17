L’art s’emporte : les 50 ans de l’artothèque de Grenoble, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble

Informations pratiques

L’art s’emporte : les 50 ans de l’artothèque de Grenoble 3 octobre 2026 – 27 mars 2027 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2027-03-27T10:00:00+01:00 – 2027-03-27T19:00:00+01:00

Ouverte en 1976 au sein de la médiathèque de Grand’Place, l’artothèque de Grenoble est la plus ancienne encore en activité en France, et aujourd’hui installée dans les murs de la bibliothèque d’étude et du patrimoine. En adaptant son fonctionnement à celui d’une bibliothèque, l’artothèque de Grenoble innove, et sert d’inspiration au ministère de la Culture pour les projets de développement des artothèques sur le territoire français. En 2026, la collection de l’artothèque de Grenoble compte environ 2 000 œuvres, comprenant 1 200 estampes et 800 photographies. L’année 2026 marque les 50 ans de cette institution, première artothèque à souffler un si grand nombre de bougies : un ensemble de manifestations est prévu, dont une exposition centrale à la bibliothèque d’étude et du patrimoine et des accrochages dans d’autres bibliothèques du réseau municipal.

L’exposition présentera des œuvres issues de la collection, représentatives des courantes artistiques qui ont traversé chaque décennie depuis les années 1970. Ce projet entend également valoriser l’importante collections de photographies de l’institution, en mettant en avant la diversité des œuvres acquises entre les années 1970 et aujourd’hui. Il s’agit aussi de faire découvrir l’institution, son fonctionnement et sa politique actuelle d’acquisition à une grande diversité de publics.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 boulevard maréchal lyautey 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverte en 1976 au sein de la médiathèque de Grand’Place, l’artothèque de Grenoble est la plus ancienne encore en activité en France, et aujourd’hui installée dans les murs de la bibliothèque d’étude…

©ville de Grenoble