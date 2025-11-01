Larzac Gravel Experience Sainte-Eulalie-de-Cernon
Larzac Gravel Experience Sainte-Eulalie-de-Cernon samedi 31 octobre 2026.
Larzac Gravel Experience
SUNMIT Association Sportive des Grands Causses Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Dossard
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Partez à la découverte du Larzac, ses paysages, son histoire, ses monuments, sa gastronomie en enfourchant votre Gravel pour une expérience inoubliable.
Plusieurs parcours en 8 seront proposés.
Le parcours bleu , de 115 km, présente un dénivelé positif de 1600m pour 51% de gravier, est destiné au plus grand nombre.
Le parcours vert , calqué sur le parcours bleu , mais avec quelques coupes. Il comporte plus de goudron pour rattraper les plus avancés.
Pour qui?
Sur les Gravels expériences, tu viens comme tu roules en Gravel bien sûr, mais aussi en VTT, en Cyclo-cross dépoussiéré, en VAE (il faudra gérer la batterie), en tandem, en Vélib’…
Des ravitaillement locaux
Fouace, tripoux, bière, fromage, charcuterie, etc.. que des bons produits pour prendre le temps de s’arrêter 5 min pour apprécier les gourmandises Aveyronnaises et parler avec le producteur
Départ de la gare du Vélorail du Larzac
(Inscriptions limité à 99 dossards). 45 .
SUNMIT Association Sportive des Grands Causses Millau 12100 Aveyron Occitanie
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English :
Discover the Larzac, its landscapes, its history, its monuments, its gastronomy by riding your Gravel for an unforgettable experience.
L’événement Larzac Gravel Experience Millau a été mis à jour le 2025-12-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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