LAS MIGAS | FLAMENCAS Sète
jeudi 25 mars 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
LAS MIGAS | FLAMENCAS
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25
fin : 2027-03-25
Date(s) :
2027-03-25
Quatuor féminin solaire et virtuose, Las Migas est de retour en île singulière avec un nouvel opus qui revient à l’essentiel un flamenco plus intime, plus brut, où le chant et les cordes prennent toute la lumière pour créer un univers unique, lumineux et d’une intensité rare.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
L’événement LAS MIGAS | FLAMENCAS Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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