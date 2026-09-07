Las Panteras, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
samedi 17 octobre 2026 · Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » · Poucharramet
Informations pratiques
Las Panteras Samedi 17 octobre, 21h00 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00
Global Music Awards pour l’album Hasta Cuando.
Hasta Cuando ? un projet imaginé et écrit à 4 mains par Martha «Martica » Galarraga et Eliene Castillo, deux panthères afro-cubaines, deux artistes libres, féministes convaincues et affranchies,deux militantes sensibles,révoltées et passionnées…
“Nos racines sont en Afrique, notre corps est à Cuba et nos bras sont tournés vers la soul, le funk, le reggae. Notre message est imprégné par un afro-féminisme latino.
Line up:
Martha Galarraga : voix
Eliene Castillo : voix
Guillaume Bouthié : basse
Tristan Perrin : claviers
Arjuna Mariapin : batterie
Clara Bordarier : sonorisation
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
Hasta Cuando ? un projet imaginé et écrit à 4 mains par Martha «Martica » Galarraga et Eliene Castillo, deux panthères afro-cubaines, deux artistes libres, féministes convaincues et affranchies.
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