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L’as-tu lu ?, Bibliothèque Ceccano, Avignon

samedi 21 novembre 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon

L’as-tu lu ?, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Ceccano
Adresse
2bis rue Laboureur 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

L’as-tu lu ? Samedi 21 novembre, 10h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:00:00+01:00

Un thème de société vous a particulièrement touché ? Vous avez envie de découvrir un mouvement littéraire ou un auteur méconnu ? Vous aimeriez vous intéresser de plus près à une époque historique précise, un pays particulier, un sujet ? Venez découvrir de nouveaux horizons en nous rejoignant pour échanger et partager de façon décontractée autour de nos lectures, communes ou individuelles !

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
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