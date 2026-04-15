L’as-tu lu ?, Bibliothèque du Puzzle, Avignon
L’as-tu lu ?, Bibliothèque du Puzzle, Avignon samedi 18 avril 2026.
L’as-tu lu ? Samedi 18 avril, 14h00 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Un thème de société vous a particulièrement touché ? Vous avez envie de découvrir un mouvement littéraire ou un auteur méconnu ? Vous aimeriez vous intéresser de plus près à une époque historique précise, un pays particulier, un sujet ? Venez découvrir de nouveaux horizons en nous rejoignant pour échanger et partager de façon décontractée autour de nos lectures, communes ou individuelles !
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Spécial nature et méditerranée Club lecture Adulte
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