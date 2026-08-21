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L’assemblée générale de rattrapage, En ligne, Lille

lundi 21 septembre 2026 · En ligne · Lille

L’assemblée générale de rattrapage, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Webinaire gratuit, sur inscription

L’assemblée générale de rattrapage Lundi 21 septembre, 17h30 En ligne Nord

Webinaire gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T17:30:00+02:00 – 2026-09-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-21T17:30:00+02:00 – 2026-09-21T18:30:00+02:00

L’assemblée générale de rattrapage
Supprimée, réapparue, remaniée, cette procédure a connu, en quelques années, un véritable feuilleton législatif. Retour sur les dernières évolutions pour comprendre ce qu’il en est réellement et ce qu’il faut retenir en pratique.
Lundi 21 septembre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/5BxXkZrDqi
Animé par : ADACC

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Webinaire

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