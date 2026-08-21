L’assemblée générale de rattrapage, En ligne, Lille

Informations pratiques

L’assemblée générale de rattrapage Lundi 21 septembre, 17h30 En ligne Nord

Webinaire gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T17:30:00+02:00 – 2026-09-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-21T17:30:00+02:00 – 2026-09-21T18:30:00+02:00

L’assemblée générale de rattrapage

Supprimée, réapparue, remaniée, cette procédure a connu, en quelques années, un véritable feuilleton législatif. Retour sur les dernières évolutions pour comprendre ce qu’il en est réellement et ce qu’il faut retenir en pratique.

Lundi 21 septembre 2026 – 17h30-18h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/5BxXkZrDqi

Animé par : ADACC

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Webinaire

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