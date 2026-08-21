L’assemblée générale de rattrapage, En ligne, Lille
lundi 21 septembre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
L’assemblée générale de rattrapage Lundi 21 septembre, 17h30 En ligne Nord
Webinaire gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T17:30:00+02:00 – 2026-09-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-21T17:30:00+02:00 – 2026-09-21T18:30:00+02:00
L’assemblée générale de rattrapage
Supprimée, réapparue, remaniée, cette procédure a connu, en quelques années, un véritable feuilleton législatif. Retour sur les dernières évolutions pour comprendre ce qu’il en est réellement et ce qu’il faut retenir en pratique.
Lundi 21 septembre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/5BxXkZrDqi
Animé par : ADACC
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Webinaire
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