L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE Thuir
L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE Thuir samedi 27 juin 2026.
Thuir
L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
L’association Culturelle des Aspres, vous invite au vernissage de S’expose aquarelle, art créatif, couture, mosaïque, modelage ; vendredi 26 juin à 18h, salle Lambert Violet.
Jours d’ouverture
Samedi 27 juin de 10h à 18h
Dimanche 28 juin de …
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 75
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English :
The Aspres Cultural Association invites you to the opening of S’expose : watercolor, creative arts, sewing, mosaics, and sculpting; Friday, June 26, at 6:00 p.m., Lambert Violet Hall.%A0
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Saturday, June 27, from 10 a.m. to 6 p.m.
Sunday, June 28, from …
L’événement L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE Thuir a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI ASPRES-THUIR
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