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L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE Thuir

L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE Thuir

L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE Thuir samedi 27 juin 2026.

Adresse : Boulevard Violet

Ville : 66300 Thuir

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Thuir

L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28

L’association Culturelle des Aspres, vous invite au vernissage de S’expose aquarelle, art créatif, couture, mosaïque, modelage ; vendredi 26 juin à 18h, salle Lambert Violet. 

Jours d’ouverture  
Samedi 27 juin de 10h à 18h
Dimanche 28 juin de …
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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 75 

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English :

The Aspres Cultural Association invites you to the opening of S’expose : watercolor, creative arts, sewing, mosaics, and sculpting; Friday, June 26, at 6:00 p.m., Lambert Violet Hall.%A0

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Saturday, June 27, from 10 a.m. to 6 p.m.
Sunday, June 28, from …

L’événement L’ASSOCATION CULTURELLE DES ASPRES S’EXPOSE Thuir a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI ASPRES-THUIR

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