Pithiviers

L’association du musée des transports de Pithiviers fête ses 60 ans !

Rue Carnot Pithiviers Loiret

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

L’AMTP fête son 60ème anniversaire du 1er au 3 mai 2026 à Pithiviers ! Cet événement exceptionnel propose des voyages en trains historiques, une exposition de locomotives invitées, du modélisme ferroviaire et des véhicules anciens. Une immersion unique dans l’histoire des transports du Loiret.

L’Association du Musée des Transports de Pithiviers (AMTP) célèbre six décennies de passion et de patrimoine les 1er, 2 et 3 mai 2026. Pour fêter ses 60 ans, le musée organise un week-end festif incontournable pour les familles et les passionnés de rail.

Le programme promet une expérience immersive voyages authentiques en trains historiques, présence de locomotives invitées et expositions de modélisme ferroviaire. En complément, une présentation de véhicules anciens et des stands associatifs animent le site. Le terminus accueille les visiteurs avec des animations dédiées et un point de restauration pour prolonger la convivialité. Ce rendez-vous rend hommage à l’aventure débutée en 1966 et valorise le dynamisme touristique du territoire de Pithiviers. .

Rue Carnot Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 48 26

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English :

AMTP celebrates its 60th anniversary from May 1 to 3, 2026 in Pithiviers! This exceptional event features historic train journeys, an exhibition of guest locomotives, model railways and vintage vehicles. A unique immersion in the history of transport in the Loiret region.

L’événement L’association du musée des transports de Pithiviers fête ses 60 ans ! Pithiviers a été mis à jour le 2026-04-23 par OT GRAND PITHIVERAIS