L’Astrologue ou les Faux Présages Théâtre de la Cité Internationale Paris

Molière Ex Machina c’est la rencontre de deux univers que tout oppose : d’un côté, le trio d’artistes Obvious, pionnier de la création artistique avec l’intelligence artificielle, et de l’autre, le Théâtre Molière Sorbonne, troupe de comédiens faisant revivre les techniques théâtrales du XVIIᵉ siècle mises au jour par la recherche scientifique. Cette rencontre, initiée par Sorbonne Université, réunit pour la première fois des chercheurs en humanités classiques et des artistes-chercheurs de l’IA autour d’un même pari : faire dialoguer patrimoine et innovation.

La pièce

Géronte est un bourgeois aveuglé par l’astrologie, dont tous les choix sont guidés par les prédictions de Pseudoramus, un astrologue charlatan qui abuse de sa crédulité. Ce dernier, plus intéressé par la fortune matérielle de Géronte que par sa bonne fortune, le persuade que les astres ont prédit une union parfaite entre sa fille Lucile et Monsieur Merville, son perruquier, mariage dont il espère tirer profit. Déjà secrètement amoureuse de Cléonte, Lucile se désespère à l’annonce de cette union imposée. Heureusement, les jeunes amants vont pouvoir compter sur l’aide de Dorine, la servante rusée de Lucile, déterminée à empêcher le mariage et à déjouer les plans de l’astrologue.

Une collaboration Obvious & Sorbonne Université

Texte Mickaël Bouffard, Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel, Coraline Renaux & Gauthier Vernier

Mise en scène Mickaël Bouffard

Avec la troupe du Théâtre Molière Sorbonne

Chloé d’Arcy, Melvin Fauchoux, Thomas Gillespie, Lucas Hirsch, Edouard Hopper, Jean-Lou Lamblin, Coraline Renaux, Raphaël Robert, Léa Sorrentino, Mandarine Théaudin

Et les musiciens Alexandre Bourges, Aik Shin Tan, Julien Neville, Iris Letourneur

Quelle pièce Molière aurait-il écrite s’il n’était pas mort en 1673 ? C’est de cette question qu’est né le projet Molière Ex Machina.

Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

dimanche

de 14h00 à 15h50

samedi

de 20h00 à 21h50

samedi

de 14h00 à 15h50

vendredi

de 20h00 à 21h50

vendredi

de 14h00 à 15h50

jeudi

de 20h00 à 21h50

payant

Sur réservation

• 10€ (scolaires, demandeur·se d’emploi, RSA)

• 15€ (étudiant.e.s SU)

• 20€ (personnel SU, étudiant.e.s)

• 30€ (tarif plein)

Réservation scolaires par mail

action-culturelle@sorbonne-universite.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T18:50:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T21:50:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T15:50:00+02:00;2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T21:50:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T15:50:00+02:00;2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T21:50:00+02:00;2026-06-28T14:00:00+02:00_2026-06-28T15:50:00+02:00

Théâtre de la Cité Internationale 21 A boulevard Jourdan 75014 Paris



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