Late Again SUPERSONIC Paris
lundi 5 octobre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
LATE AGAIN (22h00)
(Dream pop – Symphonic – Brooklyn, US)
À la fois drôles, tendres et discrètement critiques, ces chansons oscillent entre minimalisme et chaos, ironie et sincérité, intime et
universel.
Avec ce quatrième EP studio, Late Again commence à révéler un véritable fil conducteur dans son œuvre. Une confiance nouvelle se dessine également, à mesure qu’il affine un style d’écriture immédiatement reconnaissable.
Entre textures dream pop, rythmiques alternatives, mélodies héritées de son Brésil natal et paroles à la fois cyniques et bienveillantes, il crée un espace où lucidité et illusion coexistent. Une collection de chansons nostalgiques et accueillantes, capables d’être à la fois douces et exigeantes.
Après avoir quitté São Paulo pour New York, Rafael s’est tourné vers ce projet pour traverser le déracinement, la réinvention tardive et l’absurdité même du désir d’appartenir à un lieu.
« Late Again est né de ma recherche d’un endroit où me sentir chez moi. Je ne me sentais pas vraiment chez moi là où je suis né, et je ne me sens pas totalement chez moi ici non plus. Mais j’ai compris que ce désir d’appartenance existe partout. »
Si l’histoire de Late Again est profondément personnelle, son aspiration est universelle. Ses chansons semblent s’adresser à toutes celles et ceux qui vivent entre plusieurs lieux, plusieurs langues ou plusieurs identités ; à celles et ceux qui cherchent à en rire, à en pleurer, ou simplement à danser pendant qu’ils avancent.
Les 3 influences : Men I Trust, Toro Y Moi, The Marías
https://soundcloud.com/…/i-dreamt-i-was…/s-6lHh0phvfCn
https://www.youtube.com/channel/UCaKjq9nHqP34juNc508AvGg
La suite de la programmation arrive très vite !
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Lundi 5 Octobre 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Dayglow, Castlebeat & Night Tapes
Le lundi 05 octobre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-05T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-06T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-05T19:00:00+02:00_2026-10-05T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6z8FDJuJq https://fb.me/e/6z8FDJuJq
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