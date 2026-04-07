L’atelier Bien-Etre Chez Nathalie Revel Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon

L’atelier Bien-Etre

Chez Nathalie Revel 200 le Genest Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

repas compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

A l’écoute des sensations pour plus de vitalité avec Nathalie Revel, naturopathe.

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Chez Nathalie Revel 200 le Genest Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 62 05 76

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English :

Listening to sensations for greater vitality with Nathalie Revel, naturopath.

L’événement L’atelier Bien-Etre Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon