L’atelier Bien-Etre Chez Nathalie Revel Le Chambon-sur-Lignon
L’atelier Bien-Etre Chez Nathalie Revel Le Chambon-sur-Lignon samedi 6 juin 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
L’atelier Bien-Etre
Chez Nathalie Revel 200 le Genest Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
repas compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
A l’écoute des sensations pour plus de vitalité avec Nathalie Revel, naturopathe.
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Chez Nathalie Revel 200 le Genest Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 62 05 76
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English :
Listening to sensations for greater vitality with Nathalie Revel, naturopath.
L’événement L’atelier Bien-Etre Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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