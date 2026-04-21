L’atelier d’Agnès reçoit Lyane Guillaume Montargis
L’atelier d’Agnès reçoit Lyane Guillaume Montargis mardi 12 mai 2026.
Montargis
L’atelier d’Agnès reçoit Lyane Guillaume
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 19:30:00
Date(s) :
2026-05-12
L’atelier d’Agnès reçoit Lyane Guillaume
Ce mois-ci, l’atelier d’Agnès, club lecture qui réunit des amoureux.ses des livres, a le plaisir de recevoir Lyane Guillaume, qui viendra parler de son nouveau roman Perverse ou le roman de Jane . Elle y dresse le portrait de Jane de La Vaudère, l’une des romancières les plus célèbres de la Belle Époque, aujourd’hui disparue des mémoires. La rencontre sera suivie d’une vente signature avec la Librairie des Écoles. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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L’atelier d’Agnès welcomes Lyane Guillaume
L’événement L’atelier d’Agnès reçoit Lyane Guillaume Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS
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