Informations pratiques

Truchtersheim

L’Atelier de Pfett’ se met en route vers Noël !

8 rue de l’Ecole Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20 23:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

L’association L’Atelier de Pfett’ vous donne rendez-vous à la Salle La Tenaille de Pfettisheim pour son grand événement annuel dédié aux fêtes de fin d’année.

Tout au long du week-end, venez partager des moments chaleureux à travers une multitude d’ateliers créatifs, gourmands et artisanaux pour petits et grands, en solo ou en duo parent-enfant.

Pour clôturer ce week-end festif en beauté, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Weepers Circus pour un grand concert familial le dimanche après-midi !

Le programme détaillé et les modalités d’inscription aux ateliers seront disponibles env. 1 mois avant l’événement, sur la Page Facebook de L’Atelier de Pfett’ et via la billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/l-atelier-de-pfett .

8 rue de l’Ecole Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 95 61 86 latelierdepfett@gmail.com

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English :

L’événement L’Atelier de Pfett’ se met en route vers Noël ! Truchtersheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg