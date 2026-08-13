L’Atelier de Pfett’ se met en route vers Noël ! Truchtersheim
vendredi 20 novembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
L’Atelier de Pfett’ se met en route vers Noël !
8 rue de l’Ecole Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20 23:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22
L’association L’Atelier de Pfett’ vous donne rendez-vous à la Salle La Tenaille de Pfettisheim pour son grand événement annuel dédié aux fêtes de fin d’année.
Tout au long du week-end, venez partager des moments chaleureux à travers une multitude d’ateliers créatifs, gourmands et artisanaux pour petits et grands, en solo ou en duo parent-enfant.
Pour clôturer ce week-end festif en beauté, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Weepers Circus pour un grand concert familial le dimanche après-midi !
Le programme détaillé et les modalités d’inscription aux ateliers seront disponibles env. 1 mois avant l’événement, sur la Page Facebook de L’Atelier de Pfett’ et via la billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/l-atelier-de-pfett .
8 rue de l’Ecole Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 95 61 86 latelierdepfett@gmail.com
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English :
L’événement L’Atelier de Pfett’ se met en route vers Noël ! Truchtersheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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