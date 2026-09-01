L’atelier de restauration d’antiquités Vendœuvres
mardi 15 septembre 2026 · Vendœuvres
Informations pratiques
Vendœuvres
L’atelier de restauration d’antiquités
Rue du château de Lancosme Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15 15:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Plongez dans l’univers de Christophe, un artisan aux mains expertes qui redonnent vie à des trésors anciens.
Spécialiste en encadrement, dorure et restauration, Christophe Vandaele travaille avec minutie sur les meubles anciens, livres rares, objets d’art et vieux papiers. Son parcours est riche tout a commencé avec la restauration de meubles anciens, avant d’élargir son savoir-faire aux cadres en bois doré, tableaux, et documents historiques. Aujourd’hui, il propose aussi des encadrements modernes et des créations sur mesure pour répondre aux envies les plus variées. Laissons-nous charmer par sa galerie de printemps puis explorons son atelier où il combine techniques traditionnelles et modernes, comme avec son studio photo qui immortalise ses restaurations avant de les partager avec le monde entier. Un rendez-vous inspirant pour les amoureux de l’art et du patrimoine ! .
Rue du château de Lancosme Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the world of Christophe, a craftsman whose expert hands bring ancient treasures back to life.
L’événement L’atelier de restauration d’antiquités Vendœuvres a été mis à jour le 2026-04-01 par Destination Brenne
À voir aussi à Vendœuvres (Indre)
- Journée des producteurs et gourmandises Vendœuvres 12 septembre 2026
- 38ème Brocante Vendœuvres 27 septembre 2026
- Fête du vélo une Echappée en Centre-Val de Loire Vendœuvres 27 septembre 2026