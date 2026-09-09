L’Atelier du calligraphe, Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon, Argenteuil

Informations pratiques

L’Atelier du calligraphe 19 et 20 septembre Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En lien avec le Patrimoine qui invite à la décoration de serviette de table, Eric Montigny calligraphe professionnel vous aide à travailler vos initiales pour les reproduire sur la serviette. L’occasion de découvrir le plasir de la belle écriture.

Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon 14 Boulevard Leon Feix, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France +33134236805 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34473 La commune possède des archives particulièrement riches : l’état civil depuis 1598, le cadastre depuis 1794, ou les registres de délibérations depuis 1772. Le plus vieux document remonte à 1156 ! Ligne J, arrêt Argenteuil.​​​2, 4, 8, 9, 140, 272, 340, arrêt Hôtel-de-Ville.

Atelier de calligraphie

©Archivesmunicipalesd’Argenteuil