L’Atelier du goût Médiathèque Arreau
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque · Arreau
Informations pratiques
Arreau
L’Atelier du goût
Médiathèque ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Autour d’un goûter du patrimoine, jeux et expériences pour découvrir ce sens trop peu éduqué, tout en dégustant de délicieux produits locaux offerts par le Pays d’art et d’histoire.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine.
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Médiathèque ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 66 94 mediatheque.arreau@gmail.com
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English :
Join us for a heritage-themed snack, featuring games and hands-on activities to explore this often-overlooked aspect of our heritage, all while enjoying delicious local products provided by the Pays d’art et d’histoire.
As part of Heritage Month.
L’événement L’Atelier du goût Arreau a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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