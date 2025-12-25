L’atelier du mercredi | À la manière de…, Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
L’atelier du mercredi | À la manière de…, Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris mercredi 21 janvier 2026.
PROGRAMME
– Mercredi 21 janvier à 14h | À la manière de Janik Coat, à partir de 6 ans, sur inscription
– Mercredi 11 février à 14h | À la manière d’Eric Carle, à partir de 6 ans, sur inscription
– Mercredi 25 mars janvier à 14h | À la manière…, sur inscription
– Mercredi 15 avril à 14h | À la manière de…, sur inscription
– Mercredi 20 mai à 14h | À la manière de…, sur inscription
– Mercredi 27 juin à 14h | À la manière de…, sur inscription
Durée : 1 heure 30
Un mercredi par mois, nous t’invitons à un atelier créatif à la manière d’un illustrateur ou d’une technique d’illustration.
gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
