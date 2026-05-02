L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages
L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages samedi 3 octobre 2026.
Longny les Villages
L’Atelier du petit ânier
Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28
Les Ânes des Hauts du Perche proposent des samedis récréatifs pour se familiariser avec l’univers de l’âne.
Tous les jours durant les vacances scolaires sauf le mercredi.
Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservations. .
Les ânes des Hauts du Perche 4 La Béchardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37 lesanes.duperche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Atelier du petit ânier
L’événement L’Atelier du petit ânier Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Longny les Villages (Orne)
- Fête de l’Ascension à Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages 14 mai 2026
- Visite du jardin du Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages 16 mai 2026
- Natura 2000 Des actions en faveur de la faune et de la flore Parking de la salle des fêtes Longny les Villages 23 mai 2026
- Mai à vélo LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 23 mai 2026
- Vide ta Chambre LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 24 mai 2026