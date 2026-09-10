L’atelier du vitrail, Commanderie d’Avalleur, Bar-sur-Seine

Informations pratiques

L’atelier du vitrail 19 et 20 septembre Commanderie d’Avalleur Aube

Sur demande, en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Guidés par un médiateur du patrimoine, les enfants découvrent d’abord les grands principes de la composition d’un vitrail : le rôle de la lumière, les couleurs symboliques, les motifs géométriques ou figuratifs, la structure en plomb qui organise le dessin. Ils sont ensuite invités à laisser libre cours à leur imagination pour composer une œuvre personnelle, inspirée par l’architecture de la chapelle.

Commanderie d’Avalleur Rue de la Commanderie, 10110 Bar-sur-Seine, France Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33647661123 https://www.aube.fr/96-commanderie-d-avalleur.htm Entre Bourgogne et Champagne, la terre d’Avalleur a été donnée avant 1142 à l’ordre du Temple. La commanderie s’est développée jusqu’en 1300 à la faveur de nombreux dons (forêt, vignes, terre, bois). Grand domaine agricole, elle est encore en pleine expansion au moment de l’arrestation des Templiers (1307). Après la suppression de l’ordre du Temple, les terres reviennent aux Hospitaliers. La commanderie est alors l’une des plus riches de l’Ordre ; ses possessions s’étendent jusqu’aux portes de Troyes.

La chapelle miraculeusement intacte, avec ses décors peints et sa belle charpente, est un exemple type des nefs templières de l’Est de la France. Quant au corps de logis, l’examen de ses murs a révélé qu’ils datent, pour l’essentiel, de son origine, ce qui fait de la commanderie d’Avalleur l’un des rares témoignages de l’époque templière conservés en France.

Guidés par un médiateur du patrimoine, les enfants découvrent d’abord les grands principes de la composition d’un vitrail : le rôle de la lumière, les couleurs symboliques, les motifs géométriques ou…

©Département de l’Aube