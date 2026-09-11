L’atelier du vitrail : fixer l’insolite, L’atelier du vitrail, Limoges

Informations pratiques

L’atelier du vitrail : fixer l’insolite Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 L’atelier du vitrail Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’ATELIER DU VITRAIL FIXE L’INSOLITE

Quand le vitrail résiste et s’invente

L’Atelier du Vitrail, successeur de Francis Chigot, ouvre ses portes autour d’une création insolite : née d’une collaboration avec Danièle Compère, artiste singulière, elle fixe dans le verre et le plomb ce qu’on n’attend jamais d’un vitrail — visages multiples, couleurs qui claquent, matière vivante. Fixer l’insolite, c’est refuser que le patrimoine se fige : c’est le raviver et l’imaginer autrement.(https://atelierduvitrail87.fr)

Le matin, une visite commentée dévoile les coulisses de cette création, suivie d’une conférence (10h30-11h30) réunissant verre, vitrail et art contemporain, en présence de l’artiste.

L’après-midi, cap sur l’atelier vivant, où les gestes du maître verrier — coupe, sertissage, plomb — se donnent à voir dans toute leur exactitude patiente, celle qui traverse les générations depuis Francis Chigot.

Depuis 1907 un seul geste : réimaginer la tradition.

Cette journée invite à voir le vitrail non comme une relique sous verre, mais comme un art vivant — où l’insolite d’aujourd’hui devient le patrimoine de demain.

(https://patrimoinevivantnouvelleaquitaine.com https://francischigot.frhttps://francischigot.fr https://www.instagram.com/p/DLcd4IUovuP/)

L’atelier du vitrail 10 rue Fernand-Malinvaud, ZI Romanet 87000 Limoges Limoges 87039 Romanet Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 30 31 89 [{« link »: « https://atelierduvitrail87.fr »}, {« link »: « https://patrimoinevivantnouvelleaquitaine.com »}, {« link »: « https://francischigot.fr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 15 likes, 0 comments – maison.marguerites.tusson on June 28, 2025: « Danielle Compu00e8re est pru00e9sente a l’expo arts singuliers pluri’ ELLES du 24 juin au 21 septembre. Rejoignez nous u00e0 Tusson en Charente pour du00e9couvrir les u0153uvres de 17 femmes artistes. Tusson Village de Caractu00e8re #artsingulier ». », « type »: « rich », « title »: « Maison Marguerites on Instagram: « Danielle Compu00e8re est pru00e9sente a l’expo arts singuliers pluri’ ELLES du 24 juin au 21 septembre. Rejoignez nous u00e0 Tusson en Charente pour du00e9couvrir les u0153uvres de 17 femmes artistes. Tusson Village de Caractu00e8re #artsingulier » », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/514201518_122149415360791384_652160530845234888_n.jpg?stp=c218.0.654.654a_dst-jpg_e35_s640x640_tt6&_nc_cat=110&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiRkVFRC5iZXN0X2ltYWdlX3VybGdlbi5DMyJ9&_nc_ohc=uNvnZNqNHGAQ7kNvwFkqsP3&_nc_oc=AdpUHJN-UZBJNeE65HlmTBfqe2IDMjw5xlaBWDaVIaEBgDA8cOp1IJQqtCPZgg896f4&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=15OXr8VajKfOuUoBAH4UgA&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQH_CSVBPtQdTFSnaKWYszXb8pbaJZHlITToEKI3AOyMCQ&oe=6A91F63D », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/maison.marguerites.tusson/p/DLcd4IUovuP/ », « script »: {« async »: true, « src »: « https://www.instagram.com/embed.js »}, « thumbnail_height »: 640, « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _showcaption »: {« label »: « Show author’s text caption », « value »: false}}, « html »: «

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L’ATELIER DU VITRAIL FIXE L’INSOLITE

©L’Atelier du Vitrail