L’Atelier LoR accueille… Atelier LoR Saint-Sauveur-en-Puisaye
L’Atelier LoR accueille… Atelier LoR Saint-Sauveur-en-Puisaye mercredi 6 mai 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
L’Atelier LoR accueille…
Atelier LoR 21 Rue Saint-Claude Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Exposition de céramique à L’Atelier LoR.
L’Atelier LoR, lieu de création de la sculptrice Laure Simoneau, accueille une exposition de céramiques avec les artistes invités Sarah Tarantino et Loïc Trémintin.
Dans cet espace singulier dédié à la création, les univers se croisent entre terre et fil de fer, entre matière et légèreté.
Une invitation à découvrir des oeuvres sensibles et poétiques, au coeur d’un atelier vivant. .
Atelier LoR 21 Rue Saint-Claude Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 20 19 39 lauresimoneau@gmail.com
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L’événement L’Atelier LoR accueille… Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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