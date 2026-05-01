Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Atelier LoR accueille… Atelier LoR Saint-Sauveur-en-Puisaye

L’Atelier LoR accueille… Atelier LoR Saint-Sauveur-en-Puisaye mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Atelier LoR

Adresse : 21 Rue Saint-Claude

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

L’Atelier LoR accueille…

Atelier LoR 21 Rue Saint-Claude Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Exposition de céramique à L’Atelier LoR.
L’Atelier LoR, lieu de création de la sculptrice Laure Simoneau, accueille une exposition de céramiques avec les artistes invités Sarah Tarantino et Loïc Trémintin.
Dans cet espace singulier dédié à la création, les univers se croisent entre terre et fil de fer, entre matière et légèreté.
Une invitation à découvrir des oeuvres sensibles et poétiques, au coeur d’un atelier vivant.   .

Atelier LoR 21 Rue Saint-Claude Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 20 19 39  lauresimoneau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Atelier LoR accueille…

L’événement L’Atelier LoR accueille… Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)