Projection du film Ceux qui comptent Salle du pigeonnier Saint-Sauveur-en-Puisaye
Projection du film Ceux qui comptent Salle du pigeonnier Saint-Sauveur-en-Puisaye mardi 2 juin 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Projection du film Ceux qui comptent
Salle du pigeonnier 2 rue de Bel air Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Rose et Jean n’ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l’étage de l’hôtel de famille qui ne leur appartient plus, et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés. C’est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enfouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu’attendaient-ils avant de se rencontrer ? Sans doute plus rien. Et pourtant, ensemble, tout va devenir possible. .
Salle du pigeonnier 2 rue de Bel air Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64 communication@panoramicbourgogne.fr
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English : Projection du film Ceux qui comptent
L’événement Projection du film Ceux qui comptent Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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