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Fred Chante Renaud Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye

Fred Chante Renaud Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place du Marché

Adresse : Au Saloon

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Fred Chante Renaud

Place du Marché Au Saloon Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Fred Chante Renaud en concert gratuit à 20h00 place du marché à saint sauveur en Puisaye le 21 juin 2026, organisé par le bar restaurant LE SALOON de saint sauveur en Puisaye.   .

Place du Marché Au Saloon Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 28 91 89  gaetanconnant@yahoo.fr

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English : Fred Renaud

L’événement Fred Chante Renaud Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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