Fred Chante Renaud Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye
Fred Chante Renaud Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye dimanche 21 juin 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Fred Chante Renaud
Place du Marché Au Saloon Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 22:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Fred Chante Renaud en concert gratuit à 20h00 place du marché à saint sauveur en Puisaye le 21 juin 2026, organisé par le bar restaurant LE SALOON de saint sauveur en Puisaye. .
Place du Marché Au Saloon Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 28 91 89 gaetanconnant@yahoo.fr
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English : Fred Renaud
L’événement Fred Chante Renaud Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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