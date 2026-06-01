Fred Chante Renaud Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Fred Chante Renaud

Place du Marché Au Saloon Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Fred Chante Renaud en concert gratuit à 20h00 place du marché à saint sauveur en Puisaye le 21 juin 2026, organisé par le bar restaurant LE SALOON de saint sauveur en Puisaye. .

Place du Marché Au Saloon Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 28 91 89 gaetanconnant@yahoo.fr

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English : Fred Renaud

L’événement Fred Chante Renaud Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !