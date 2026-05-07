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Dj Laurent Dormecy (Discochic) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Dj Laurent Dormecy (Discochic) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Café La Poèterie

Adresse : 4 Route des Janets

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Dj Laurent Dormecy (Discochic)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 02:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Soirée Discochic à La Poèterie avec le DJ Laurent Dormecy !
Un mélange de disco, Funk, en passant par la New have, le Rock et la pop des 80’s. Viens revivre ce mélange musical des années club. Les folles soirées festives du Palace, du Studio 54.
Restauration et bar sur place.   .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16  asso@lapoeterie.com

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English : Dj Laurent Dormecy (Discochic)

L’événement Dj Laurent Dormecy (Discochic) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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