Dj Laurent Dormecy (Discochic) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Dj Laurent Dormecy (Discochic) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Dj Laurent Dormecy (Discochic)
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 02:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Soirée Discochic à La Poèterie avec le DJ Laurent Dormecy !
Un mélange de disco, Funk, en passant par la New have, le Rock et la pop des 80’s. Viens revivre ce mélange musical des années club. Les folles soirées festives du Palace, du Studio 54.
Restauration et bar sur place. .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
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English : Dj Laurent Dormecy (Discochic)
L’événement Dj Laurent Dormecy (Discochic) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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