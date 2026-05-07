Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 11 juillet 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes)
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Les Amazones
Femmes puissantes aux grands tambours, chants venus d’ailleurs, rythmes tribaux et vibrations envoûtantes vous entraînent dans un voyage spirituel et hypnotique, aux frontières de la transe. Une expérience musicale intense entre percussions, danse et énergie collective à vivre en immersion totale.
Restauration sur place ! .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
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English : Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes)
L’événement Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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