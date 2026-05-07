Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Amazones

Femmes puissantes aux grands tambours, chants venus d’ailleurs, rythmes tribaux et vibrations envoûtantes vous entraînent dans un voyage spirituel et hypnotique, aux frontières de la transe. Une expérience musicale intense entre percussions, danse et énergie collective à vivre en immersion totale.

Restauration sur place ! .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes)

L’événement Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !