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Yonne Tour Sport Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne Tour Sport Saint-Sauveur-en-Puisaye lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Parc du château

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne Tour Sport

Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Yonne Tour Sport fait son grand retour cet été. Organisé par le Département de l’Yonne, l’opération Yonne Tour Sport offre aux jeunes de 3 à 17 ans la possibilité de pratiquer gratuitement des activités sportives originales durant l’été. Passage du Relais de la Flamme Olympique dans l’Yonne.   .

Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50  sports@yonne.fr

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English : Yonne Tour Sport

L’événement Yonne Tour Sport Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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