Yonne Tour Sport Saint-Sauveur-en-Puisaye
Yonne Tour Sport Saint-Sauveur-en-Puisaye lundi 13 juillet 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Yonne Tour Sport
Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Yonne Tour Sport fait son grand retour cet été. Organisé par le Département de l’Yonne, l’opération Yonne Tour Sport offre aux jeunes de 3 à 17 ans la possibilité de pratiquer gratuitement des activités sportives originales durant l’été. Passage du Relais de la Flamme Olympique dans l’Yonne. .
Parc du château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 88 50 sports@yonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yonne Tour Sport
L’événement Yonne Tour Sport Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)
- Manu Lanvin + Fallen Lillies (Blues Rock) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye 12 juin 2026
- Concours de saut d’obstacles Saint-Sauveur-en-Puisaye 14 juin 2026
- Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye 19 juin 2026
- Vide-greniers Saint-Sauveur-en-Puisaye 20 juin 2026
- Stages de Reliure La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye 20 juin 2026