Blind Test + Karaoké + Dj Set Flagalova (Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Blind Test + Karaoké + Dj Set Flagalova (Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 14 août 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Blind Test + Karaoké + Dj Set Flagalova (Dj Set)
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Karaoké & Blindtest Night à La Poèterie ! ?? Rendez-vous le samedi 4 juillet pour une soirée festive animée par DJ Flagalova. Testez vos connaissances musicales lors du blindtest dès 19h30 puis prenez le micro pour le karaoké à partir de 21h ! Ouverture des portes à 18h. Ambiance conviviale, musique et restauration sur place pour passer une soirée mémorable ! .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
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English : Blind Test + Karaoké + Dj Set Flagalova (Dj Set)
L’événement Blind Test + Karaoké + Dj Set Flagalova (Dj Set) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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