Blind Test + Karaoké (Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Blind Test + Karaoké (Dj Set)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Karaoké & Blindtest Night à La Poèterie !

Rendez-vous le samedi 4 juillet pour une soirée festive animée par DJ Flagalova. Testez vos connaissances musicales lors du blindtest dès 19h30 puis prenez le micro pour le karaoké à partir de 21h !

Ouverture des portes à 18h. Ambiance conviviale, musique et restauration sur place pour passer une soirée mémorable ! .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blind Test + Karaoké (Dj Set)

L’événement Blind Test + Karaoké (Dj Set) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !