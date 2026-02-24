Sur les Pas de Colette Place du château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Sur les Pas de Colette

Place du château Devant les escaliers du Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 13:30:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Randonnée avec guide et lecture de 25 textes de Colette sur les sites décrits. Départ à 9 h des escaliers du musée Colette, retour 12 h 30, pique-nique tiré du sac dans le Musée Colette ou le parc du Château. Départ l’après-midi à 13 h 30, retour vers 17 h. Une boucle le matin 8 km, pique-nique tiré du sac, à Saint-Sauveur, une boucle l’après-midi 9 km. Visite de la salle de classe en fin de parcours. .

Place du château Devant les escaliers du Musée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les Pas de Colette

L’événement Sur les Pas de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-02-24 par Yonne Attractivité