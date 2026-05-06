Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 19 juin 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set)
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 02:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Les deux chanteurs emblématiques de LA RUE KETANOU rassemblés dans un duo, après de nombreuses collaborations ensemble, que ce soit pour des 1ères partie de La Rue Ketanou, des boeufs improvisés, ou les concerts du Collectif 13 (dont font partis nos deux amis poètes du bitume , ont décidé de monter ce projet ensemble, pour une série de concerts qui n’en finit plus!
Restauration et bar sur place. .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set)
L’événement Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)
- Exposition photographique TIMELESS TRADES Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 23 mai 2026
- Vernissage Exposition photographique TIMELESS TRADES Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 23 mai 2026
- Projection du film Ceux qui comptent Salle du pigeonnier Saint-Sauveur-en-Puisaye 2 juin 2026
- Concours de saut d’obstacles Saint-Sauveur-en-Puisaye 14 juin 2026
- Cléo Sénia chante Colette Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 27 juin 2026