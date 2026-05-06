Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 02:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Les deux chanteurs emblématiques de LA RUE KETANOU rassemblés dans un duo, après de nombreuses collaborations ensemble, que ce soit pour des 1ères partie de La Rue Ketanou, des boeufs improvisés, ou les concerts du Collectif 13 (dont font partis nos deux amis poètes du bitume , ont décidé de monter ce projet ensemble, pour une série de concerts qui n’en finit plus!

Restauration et bar sur place. .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set)

L’événement Alee & Mourad La Rue Ketanou (Chanson Française + The Fule Dj Set) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !