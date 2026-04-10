Cléo Sénia chante Colette Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye
Cléo Sénia chante Colette Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 27 juin 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Cléo Sénia chante Colette
Place du Château Musée Colette Cour du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
C’est en 2017, après avoir visité la Maison de Colette, que la jeune artiste Cléo Sénia a eu l’idée de lui consacrer un spectacle. Music-hall Colette , créé en 2023, a connu et continue à connaître un remarquable succès critique et public. Un talent est né ! Pour les 10 ans de la maison de Colette, elle a choisi de prendre le chemin du retour et de proposer un récital original composé de chansons reprises du spectacle et de chansons inédites inspirées par la vie et l’oeuvre, de lectures d’extraits et de récits d’anecdotes… Un hommage poétique et impertinent offert à Colette, en son pays, par un des talents de la nouvelle génération !
Le récital sera donné à l’issue de l’inauguration de l’exposition Les Maisons de Colette présentée au Musée Colette.
Spectacle proposé avec le soutien de la mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye. .
Place du Château Musée Colette Cour du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr
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English : Cléo Sénia chante Colette
L’événement Cléo Sénia chante Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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