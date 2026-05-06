Manu Lanvin + Fallen Lillies (Blues Rock) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Manu Lanvin + Fallen Lillies (Blues Rock)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 02:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Figure incontournable du blues-rock français, Manu Lanvin revient enflammer la scène de Saint-Sauveur-en-Puisaye après un passage très remarqué à la Poèterie en 2022 !

Une voix profonde digne de Howlin’ Wolf, un jeu de guitare inspiré de B.B. King, et une présence scénique qui électrise le public.

Adoubé par Johnny Hallyday, Quincy Jones et la presse Le Parisien Philippe Manoeurvre Classic Rock ), Manu Lanvin poursuit sa mission rock avec un show explosif.

Après plus de 600 concerts à travers l’Europe, il dévoile son nouvel album, un condensé de blues, d’énergie et de passion.

Il est exactement ce dont le rock a besoin aujourd’hui !

Disto à gogo et show survitaminé, les Fallen Lillies ne font pas dans la dentelle ! Nourries par Joan Jett, L7 ou The Distillers, les quatre Franc-Comtoises imposent un rock musclé taillé pour la scène. Avec leur nouvel album ???????? , enregistré avec Fred Duquesne (Mass Hysteria), elles durcissent le ton, passent au français et affirment une mue plus mature, sans rien perdre de leur impact brut.

Restauration et bar sur place .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Manu Lanvin + Fallen Lillies (Blues Rock)

L’événement Manu Lanvin + Fallen Lillies (Blues Rock) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !